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Haberler Yaşam APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:27

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Apartman görevlisi maaşı 2024 Temmuz zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak zam oranı enflasyon rakamları ile belirleniyor. Memur zammı için gerekli olan Haziran ayı enflasyon rakamı 3 Temmuz 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz zammı öncesi binlerce kişi, "Yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kapıcı maaşları hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, Memur zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. Temmuz zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı.3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise "Yeni ve zamlı Apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Apartman görevlisi maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. İşte, zamlı apartman görevlisi maaşı 2024 ve diğer gelişmeler...

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

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APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

DAHA ÖNCE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.500,35 TL

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.004 TL

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