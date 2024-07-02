APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. Temmuz zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı.3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise "Yeni ve zamlı Apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Apartman görevlisi maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. İşte, zamlı apartman görevlisi maaşı 2024 ve diğer gelişmeler...