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APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
14:27
Apartman görevlisi maaşı 2024 Temmuz zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak zam oranı enflasyon rakamları ile belirleniyor. Memur zammı için gerekli olan Haziran ayı enflasyon rakamı 3 Temmuz 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz zammı öncesi binlerce kişi, "Yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kapıcı maaşları hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, Memur zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…