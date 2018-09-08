Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'na 73 adet minyatür fare heykeli yapılarak tapınağın basamaklarına konuldu. Tapınağı ziyaret edenler fareleri görünce şaşkına uğradı
Giriş Tarihi: 08.09.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 16:24
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'na 73 adet minyatür fare heykeli yapılarak tapınağın basamaklarına konuldu. Tapınağı ziyaret edenler fareleri görünce şaşkına uğradı
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan ve mitolojiye göre 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda yaşadığı rivayet edilen fareler, minyatür heykellerle canlandırılarak tapınağın basamaklarına yerleştirildi.
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
AA'nın haberine göre ziyaretçileri tapınağın basamaklarında karşılayan ve büyük ilgi gören 73 adet fare heykelinden, 100 adet daha yaptırılacak.
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgedeki kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel, yaptığı açıklamada, 1980 yılından bu yana bölgede çalıştıklarını hatırlattı.
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
Bölgenin Troia Savaşları'na da büyük katkısı olduğunu dile getiren Özgünel, buradaki Apollon Smintheus Tapınağı'nın frizlerinde, Homeros'un İlyada destanında anlattığı Troia Savaşları'nın betimlendiğine işaret etti.
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
Özgünel, tapınağın onarımının da yine aynı yıl içinde hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:
Apollon Tapınağı’nı fareler bastı!
"Bizim burada tapınağımız kadar önemli bir de farelerimiz var. Bu fareler de Apollon kültürüyle ilgili. Smintheus bu bölgede 'fare' adı ile anılıyor.