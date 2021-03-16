Apple bu iPhone'ların fişini resmen çekiyor! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

Apple haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15'i tanıtmayı planlıyor. Daha zaman var, diğer yandan gün geçtikçe iOS 15 hakkındaki sızıntıların ve dedikoduların sayısı da artıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz ocak ayında Fransız iPhoneSoft isimli bir site iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modellerini listelemişti. Bu liste başka bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

Bu listenin resmi olmadığını ve tamamen iddia olduğunu yeniden belirtelim. Geçmiş dönemde de iOS güncellemeleri hakkında böyle listeler çıkmıştı. Fakat Apple'ın resmi listesinde farklılıklar olmuştu. Bu yüzden bu listede de belki bir takım değişiklikler olabilir.