Ara Güler'in fotoğrafları İranlı sanatseverlerle buluştu

'Ara Güler Universal' projesi kapsamında gerçekleştirilecek 'Kayıp Tarihin Anısı' sergisi, İran'ın başkenti Tahran'da sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Tahran'da Ara Güler sergisi açıldı. İranlılar hayran kaldıkları fotoğraflara büyük ilgi gösterdi. 'Ara Güler Universal' projesi kapsamında Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Sayın Derya Örs, foto muhabiri, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ile projenin sahibi Fransız küratör Patrice Vallette'ın yanı sıra İranlı fotoğraf sanatçıları da katıldı. Büyükelçi Örs, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ara Güler'in yaklaşık 140-150 fotoğrafından oluşan serginin Tahran'da açılmış olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek bu tür sanat faaliyetlerinin bundan sonra da hız kesmeden devam etmesi temennisinde bulundu. Bu tür sanatsal etkinliklerin ülkeler arasındaki kardeşliğe, dostluğa ve kültür alanında güzel ilişkilere ayrı bir değer katacağına vurgu yapan Örs, serginin düzenlenişi, fotoğrafların seçimi ve yerleştirilmesinin başarılı olduğunu ifade etti. Sergi sırasında ayrıca Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan Farsça ve İngilizce bir kitabın tanıtımının yapıldığını aktaran Örs, gazeteci Coşkun Aral'ın Ara Güler ile ilgili hazırladığı belgeselin de gösterime gireceğini kaydetti. Sanatın milletler arasında önemli bir köprü olduğunu dile getiren Örs, 'Ülkelerin ve insanların birbirlerini tanımasında sanatsal faaliyetlerin önemli bir yeri vardır. Bu sergiyle birlikte Türkiyeli bir sanatçıyı İran'da tanıtmak bizim açımızdan oldukça önemlidir. Bu tür etkinliklerin hem Türkiye'de hem İran'da yapılması iki ülkenin kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır.' değerlendirmesinde bulundu. Örs, Ara Güler ile ilgili olarak da 'Ülkemizin medarı iftiharlarından büyük fotoğrafçımız, yakın zamanlarda kaybettiğimiz Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan böyle güzel bir serginin Tahran'da açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum.' dedi.