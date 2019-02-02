Ara Güler'in fotoğrafları İranlı sanatseverlerle buluştu

Sanatın milletler arasında önemli bir köprü olduğunu dile getiren Örs, "Ülkelerin ve insanların birbirlerini tanımasında sanatsal faaliyetlerin önemli bir yeri vardır. Bu sergiyle birlikte Türkiyeli bir sanatçıyı İran'da tanıtmak bizim açımızdan oldukça önemlidir. Bu tür etkinliklerin hem Türkiye'de hem İran'da yapılması iki ülkenin kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.