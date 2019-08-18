Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!

İstanbul, bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Asya'da, çok sayıda kültür, din ve dilin kesiştiği noktada bulunuyor. Aynı anda hem modern hem de geleneksel olmasıyla, yüzyıllar boyunca ziyaretçileri büyüleyen ve merak uyandıran bir şehir olma özelliği taşıyor. 1928 doğumlu fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 1940'lı yıllardan beri İstanbul'un kültürel ve yerel yaşamını belgeleyen gerçek bir İstanbullu... Başlangıçta TimeLife, Paris Match ve Stern'in yanı sıra Türkiye günlük gazeteleri ve dergileri için muhabir olarak çalışan Güler zaman içerisinde tüm dünyada bilenen bir üne sahip oldu