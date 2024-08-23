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Giriş Tarihi: 23.08.2024 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:59

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?

2024-2025 yılı yeni eğitim öğretim döneminde ara tatil için son dakika açıklamaları gündemde. Konu üzerine Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları mercek altına alındı. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ara tatil kaldırılacak mı? Yeni dönemde nasıl olacak? İşte, detaylar…

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin’den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?

Kasım ve Nisan ayında yapılan ara tatillerin yeni eğitim öğretim döneminde yapılıp yapılmayacağı, okulların açılmasına sayılı gün kala merak ediliyor. Bakan Tekin yeni dönemde ara tatillerin devam edip etmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamadan detaylar…

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin’den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?

Bakan Tekin'den son dakika açıklaması!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldığını belirten Tekin, Bakanlık olarak bu süreçteki hazırlıklara okullar tatil olur olmaz başladıklarını, yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin’den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Bakan Tekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.

Ara tatilde değişiklik olup olmayacağına da değinen Tekin, şunları söyledi:

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin’den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?

"Ara tatiller, kasım ve nisanda oluyor. Ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir şeyin gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Bakanlıkta izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları var. Eğitim öğretim dairelerinin hepsinin izleme ve değerlendirme birimi var. Oralardan gelen raporlara bakıyoruz dedik. Şu an bunların kaldırılmasıyla ilgili bize ulaşmış bir konu yok. Tatil sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan yürüttükleri seminer dönemi etkinliklerini daha önce açıklamıştım. Onları artık yüz yüze yapacağız. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında bu süreç içerisinde eğitim öğretime hazırlıklarını devam ettirecekler ama öğrenciler açısından tatilin kalkması ya da benzeri bir şey bizim gündemimizde yok."

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin’den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?
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