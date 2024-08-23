Giriş Tarihi: 23.08.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
17:59
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den son dakika açıklaması! Yeni dönemde ara tatil var mı, yok mu?
2024-2025 yılı yeni eğitim öğretim döneminde ara tatil için son dakika açıklamaları gündemde. Konu üzerine Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları mercek altına alındı. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ara tatil kaldırılacak mı? Yeni dönemde nasıl olacak? İşte, detaylar…