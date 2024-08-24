Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
18:17
Ara tatil kaldırılacak mı, bu yıl var mı yok mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil açıklaması geldi!
2024-2025 yılı yeni eğitim öğretim döneminde ara tatil için son dakika açıklamaları gündemde. Konu üzerine Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları mercek altına alındı. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ara tatil kaldırılacak mı? Yeni dönemde nasıl olacak? İşte, detaylar…