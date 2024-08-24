Ara tatil kaldırılacak mı, bu yıl var mı yok mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ara tatil açıklaması geldi!

"Ara tatiller, kasım ve nisanda oluyor. Ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir şeyin gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Bakanlıkta izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları var. Eğitim öğretim dairelerinin hepsinin izleme ve değerlendirme birimi var. Oralardan gelen raporlara bakıyoruz dedik. Şu an bunların kaldırılmasıyla ilgili bize ulaşmış bir konu yok. Tatil sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan yürüttükleri seminer dönemi etkinliklerini daha önce açıklamıştım. Onları artık yüz yüze yapacağız. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında bu süreç içerisinde eğitim öğretime hazırlıklarını devam ettirecekler ama öğrenciler açısından tatilin kalkması ya da benzeri bir şey bizim gündemimizde yok."