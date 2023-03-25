Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Mahmut Özer'den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?
Giriş Tarihi: 25.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 11:24

Bakan Mahmut Özer'den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

Bakan Mahmut Özer son dakika açıklaması ile ara tatil ne zaman sorusunu yanıtladı. Ramazan Bayramı ve deprem sebebiyle tatilin iptal olmasına yönelik soruların cevabı netleşti. Milli eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı takviminde tatil tarihleri belirlendi. MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı soruları yanıt arıyor. Afet bölgesinde kalan illerde okullar yeni haftayla birlikte açılıyor. İkinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Peki, ara tatil ne zaman, iptal mi? İşte, tüm o açıklama!

Bakan Mahmut Özer’den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

Ara tatil Nisan 2023 için araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde ortaya çıkan okul tatil tarihleri gündemdeki yerini aldı. Konuya dair Bakan Mahmut Özer'den açıklama geldi. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, bayramla birleşiyor mu soruları yanıt arıyor. Öğrenciler, son açıklamaları yakın mercel altına aldı. MEB takvimi ile sorgulanan tarihler belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman, olacak mı? İşte, detaylar...

Bakan Mahmut Özer’den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

ARA TATİL NİSAN AYINDA YAPILACAK!

Ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Mahmut Özer’den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Bakan Mahmut Özer’den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Bakan Mahmut Özer’den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

SON DAKİKA