Bakan Mahmut Özer’den açıklama: Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile ikinci nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi?

Bakan Mahmut Özer son dakika açıklaması ile ara tatil ne zaman sorusunu yanıtladı. Ramazan Bayramı ve deprem sebebiyle tatilin iptal olmasına yönelik soruların cevabı netleşti. Milli eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı takviminde tatil tarihleri belirlendi. MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı soruları yanıt arıyor. Afet bölgesinde kalan illerde okullar yeni haftayla birlikte açılıyor. İkinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Peki, ara tatil ne zaman, iptal mi? İşte, tüm o açıklama!