Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:23

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

Okul öncesi, ilköğretim ve liseler için son ders zili yarın çalacak ve Nisan ayı ara tatil süreci böylece başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci önümüzdeki hafta okula gitmeyecek. Eğitime verilecek olan bu mola öncesinde ise "Nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile duyurulmuştu. Peki, Okullar ne zaman tatile giriyor, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek? İşte merak edilen tüm detaylar...