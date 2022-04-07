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Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:23

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

Okul öncesi, ilköğretim ve liseler için son ders zili yarın çalacak ve Nisan ayı ara tatil süreci böylece başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci önümüzdeki hafta okula gitmeyecek. Eğitime verilecek olan bu mola öncesinde ise "Nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile duyurulmuştu. Peki, Okullar ne zaman tatile giriyor, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili için yarın son ders zili çalacak. Hal böyleyken okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencileri ile veliler tatille ilgili detayları araştırmaya başladı. 18 milyon öğrenci 9 gün sürecek tatille yoğun bir sınav süreci sonrası nefes alacak. Bu kapsamda ise "Nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ara tatil süreci ve tarihleri...

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

İkinci döneme ait ara tatil 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Resmiyette beş gün olan ara tatil hafta sonundan başlayacağı için öğrenciler, 9 – 17 Nisan arasında 9 günlük bir tatil yapacak.

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Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB takvimi ile 2021-2022 Okullar ne zaman ara tatile giriyor, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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