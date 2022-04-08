İkinci döneme ilişkin ara tatil süreci bugün itibarıyla başlıyor. Hafta sonlarıyla birlikta 9 gün sürecek olan eğitim molası öncesi bugün son ders zili çalarken öğrenci ve veliler "MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek?" sorularını gündeme taşımış oldu. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılmış ardından ise Kasım ve sömestr tatiline çıkılmıştı. Peki, MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek? İşte detaylar...