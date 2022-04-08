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Haberler Yaşam 2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:36

2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi ile bugün Nisan ara tatili öncesi son ders zili çalacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğrencileri hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek eğitim arasıyla yüz yüze eğitime kısa bir mola verecek. Hal böyleyken öğrenci ve veliler "MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2. Döneme ait yoğun sınav sürecinin ardından öğrenciler tatil için adeta nefeslerini tuttu. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek? İşte konuy ilişkin tüm detaylar...

2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

İkinci döneme ilişkin ara tatil süreci bugün itibarıyla başlıyor. Hafta sonlarıyla birlikta 9 gün sürecek olan eğitim molası öncesi bugün son ders zili çalarken öğrenci ve veliler "MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek?" sorularını gündeme taşımış oldu. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılmış ardından ise Kasım ve sömestr tatiline çıkılmıştı. Peki, MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek? İşte detaylar...

2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

ARA TATİL BAŞLIYOR!

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

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2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

2021-2022 Ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor! Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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