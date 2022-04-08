Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi ile bugün Nisan ara tatili öncesi son ders zili çalacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğrencileri hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek eğitim arasıyla yüz yüze eğitime kısa bir mola verecek. Hal böyleyken öğrenci ve veliler "MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2. Döneme ait yoğun sınav sürecinin ardından öğrenciler tatil için adeta nefeslerini tuttu. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor ve kaç gün sürecek? İşte konuy ilişkin tüm detaylar...