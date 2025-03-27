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Haberler Yaşam ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:29

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?

Okullarda ara tatil dönemi yaklaşıyor. 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşecek ve öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayram tatiliyle ara tatilin birleşip birleşmeyeceği ise merak konusu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi? İşte detaylar…

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?

Yarıyıl tatilinin ardından 3 Şubat'ta ders başı yapan öğrenciler, şimdi Nisan'daki ikinci ara tatilin tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre, bu tatil Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Peki, ara tatil ve bayram tatili birleşti mi? İşte detaylar…

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 3 gün sürecek, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu ve şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta tüm okullarımız ikinci ara tatil dönemine girecek. Ara tatilin pazartesi ve salı günleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimizin bayramda çocuklarıyla keyifli zaman geçirmelerini, bayramı huzur içinde geçirmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle, bayram sonrası 3 günlük süreyi idari izin olarak belirledik."

Buna göre, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları idari izinli olacak. Böylece, 9 günlük tatil fırsatı sunulmuş olacak.

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ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?

MEB 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?