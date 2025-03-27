ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 3 gün sürecek, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu ve şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta tüm okullarımız ikinci ara tatil dönemine girecek. Ara tatilin pazartesi ve salı günleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimizin bayramda çocuklarıyla keyifli zaman geçirmelerini, bayramı huzur içinde geçirmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle, bayram sonrası 3 günlük süreyi idari izin olarak belirledik."

Buna göre, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları idari izinli olacak. Böylece, 9 günlük tatil fırsatı sunulmuş olacak.