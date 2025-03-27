Haberler
Yaşam
ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:29
ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle tarihler belli oldu! 2025 Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi?
Okullarda ara tatil dönemi yaklaşıyor. 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşecek ve öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayram tatiliyle ara tatilin birleşip birleşmeyeceği ise merak konusu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, Ara tatil kaç gün sürecek,bayramla birleşti mi? İşte detaylar…