Haberler Yaşam Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 12:03

Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

Araç alırken, motor gücü, ne kadar yakıt harcadığı, iç mekanı, sunduğu ekstra özellikler gibi birçok noktaya dikkat edilir. Aslında her kısmına detaylı şekilde bakılır. Ancak bu listede önemli olan bir nokta daha var, yani dayanıklılık. Bazı tüketiciler araçlarını model yükseltme veya başka sebeplerle birkaç senede bir değiştirse de, uzun kullanmak amacıyla da araç alan birçok tüketici var. İşte sizler için 400 bin km'den fazla dayanan modelleri listeledik.