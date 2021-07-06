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Haberler Yaşam Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller
Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 12:03

Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

Araç alırken, motor gücü, ne kadar yakıt harcadığı, iç mekanı, sunduğu ekstra özellikler gibi birçok noktaya dikkat edilir. Aslında her kısmına detaylı şekilde bakılır. Ancak bu listede önemli olan bir nokta daha var, yani dayanıklılık. Bazı tüketiciler araçlarını model yükseltme veya başka sebeplerle birkaç senede bir değiştirse de, uzun kullanmak amacıyla da araç alan birçok tüketici var. İşte sizler için 400 bin km'den fazla dayanan modelleri listeledik.

Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

Arabalarına verdikleri paranın karşılığını uzun kullanım ile almak isteyen insanlar var. Her araç 400 bin km'yi geçince kullanılabilecek durumda olmayabiliyor. Uzun kullanım ömrü sunan ve dayanıklı modelleri de bulmak sanıldığı kadar zor değil. Farklı kategorilerde bu tarz bir dayanıklılığı sahibine sağlayacak araç modelleri mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan bu arabaların neler olduğuna birlikte bakalım.

Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

SUBARU FORESTER

Subaru bu modelin ilkini çıkardığından beri Forester çok sevildi. Harika motor seçeneklerinin yanı sıra, şu anki en iyi 4WD sistemine de sahip. Turbo modeller de çok iyi olmasına rağmen doğal emişli motorlar düzenli bakımları yapıldığı takdirde genelde 400.000 kilometreyi aşabiliyor.

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Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

VW PASSAT

Avrupa'nın en sevilen aile arabası bu ününü hem pratikliği hem de dayanıklılığına borçlu. Bu, VW Passat'ın her nesli için geçerli ve elbette buna en yeni modeller de dâhil. Dizel motorları zaten arabadaki diğer her şeyden uzun ömürlü oluyor fakat en son çıkan 1.8 Turbo motorları bile neredeyse dizeller kadar dayanıklı.

Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

LEXUS RX350/450H

RX350/450h, işi bir adım daha ileriye götüren Lexus'lardan biri. Hem gazlı hem de hibrid versiyonu dayanıklı oluşuyla biliniyor. Hatta kendi klasındaki en dayanıklı arabalar arasında sayılıyor olmasının da daha fazla satmasında kesinlikle büyük rolü var.

Araba alacaklar dikkat! İşte binlerce km yol yapan, en dayanıklı otomobiller

TOYOTA CAMRY

Toyota Camry'yi bu listede tanıtmaya gerek bile yoktur. Bu model, birkaç başka Toyota modeli ile birlikte, on yıllardır alınabilecek en dayanıklı birkaç arabadan biri sayılıyor. Bu noktada Toyota Camry güvenilir ve dayanıklı ulaşım isteyenlere önerilebilecek birkaç mevcut arabadan biri. Gel gelelim bunun ötesinde pek de bir özelliği yok.

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