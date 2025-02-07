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Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Araba almak isteyenleri böyle avladılar! 60 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 07.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
18:33
Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Araba almak isteyenleri böyle avladılar! 60 milyonluk vurgun
Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşa kritik uyarı yapıldı. Araba almak isteyen vatandaşları tuzağa düşen çeteye operasyon düzenlendi.İstanbul'da gümrükten uygun fiyata otomobil getireceğini söyleyerek 9 kişiden toplam 60 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik örgüt yakalandı. Örgüt liderinin evinde çok miktarda para ve altın ziynet eşyası ile iki tüfek bulundu. Olayın mağdurlarından Selcan K., "İlk önce bir otomobil aldık. Bunu güvenerek arkadaşlarımızı da katılmaları konusunda ikna ettik. Bizde yeni bir otomobil almaya çalışırken dolandırıldık" dedi.