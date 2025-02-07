Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Araba almak isteyenleri böyle avladılar! 60 milyonluk vurgun

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis soruşturmasında şüphelinin maddi durumu iyi olan kişilerle dostluk kurduğu ve yurt dışından filo olarak ucuz otomobil getirdiğini isteyenlere küçük bir kar karşılığında pazarladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin önce bir otomobili mağdurlara teslim ettiği, aradaki fiyat farkını ise kendi cebinden ödediği ortaya çıktı. Daha sonra ucuza otomobil aldığını sanan mağdurları daha çok otomobil almak için ikna eden şüphelinin topladığı paraları döviz bürolarında yabancı para birimine çevirerek yurt dışına çıkardığı öğrenildi.