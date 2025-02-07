Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 07.02.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:44

Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşa kritik uyarı yapıldı. Araba almak isteyen vatandaşları tuzağa düşen çeteye operasyon düzenlendi.İstanbul'da gümrükten uygun fiyata otomobil getireceğini söyleyerek 9 kişiden toplam 60 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik örgüt yakalandı. Örgüt liderinin evinde çok miktarda para ve altın ziynet eşyası ile iki tüfek bulundu. Olayın mağdurlarından Selcan K., "İlk önce bir otomobil aldık. Bunu güvenerek arkadaşlarımızı da katılmaları konusunda ikna ettik. Bizde yeni bir otomobil almaya çalışırken dolandırıldık" dedi.

DHA
Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun

Araba almak isteyen vatandaşları akılalmaz yöntemle tuzağa düşüren çeteye operasyon düzenlendi.Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ucuz otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dolandırılanlar, tanıştıkları S.B. adlı kişinin "Ben gümrük mevzuatını çok iyi biliyorum. Filo halinde araçlar getirip satıyorum. Normal fiyatından yüzde 40 daha ucuz oluyor" yalanıyla kendilerini kandırdığını söyledi. Mağdurların hepsi önce bir araç aldıklarını daha sonra daha lüks araçlar almak için şüpheliye para gönderdiklerini belirtti.

Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada S.B. liderliğinde organize şekilde dolandırıcılık yapan örgütün varlığını belirledi. İstanbul, Cumhuriyet Baş savcılığı, Örgütlü suçlar soruşturma bürosundan alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda örgüt lideri S.B.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun

ÖRGÜT LİDERİNİN EVİNDE ÇOK MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden S.B.'nin daha önceden 30 suç kaydı ve 3 aramasının bulunduğu öğrenildi. Üsküdar'da lüks bir evde yakalanan S.B.'nin evinde yapılan aramada toplam değeri 6 milyon lira olan nakit para ve altın ziynet eşyaları ile iki tüfek ele geçirildi.

Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis soruşturmasında şüphelinin maddi durumu iyi olan kişilerle dostluk kurduğu ve yurt dışından filo olarak ucuz otomobil getirdiğini isteyenlere küçük bir kar karşılığında pazarladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin önce bir otomobili mağdurlara teslim ettiği, aradaki fiyat farkını ise kendi cebinden ödediği ortaya çıktı. Daha sonra ucuza otomobil aldığını sanan mağdurları daha çok otomobil almak için ikna eden şüphelinin topladığı paraları döviz bürolarında yabancı para birimine çevirerek yurt dışına çıkardığı öğrenildi.

Araba almak isteyenlere hayati uyarı! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar! 60 milyonluk vurgun

'UCUZ OTOMOBİL ALMAYA ÇALIŞIRKEN DOLANDIRILDIK'

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek kendisini dolandıranlardan şikayetçi olan mağdurlardan Selcan K., "İlk başta bizde şüpheyle yaklaşmıştık. Ancak daha sonra bir otomobili gerçekten ucuz fiyata aldık. Üstelik otomobili bayiden teslim aldık. Bu bize güven verdi.

SON DAKİKA