İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne? Aralık ayı 2021 Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi!

Döviz kurundaki düşüşle beraber gözler ikinci el ve sıfır araba fiyatlarına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomideki yeni adımları açıklamış ardından ise piyasalarda son dönemlerin zirvesine ulaşan dolar, euro ve altında çark dönmüştü. Şimdilerde gerek piyasa takibi gerekse araç alım satımı yapacak vatandaşlar "Güncel ikinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel Aralık 2021 araba otomobil fiyatları güncel listesi...