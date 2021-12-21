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Haberler Yaşam İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne? Aralık ayı 2021 Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:09

İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne? Aralık ayı 2021 Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi!

Döviz kurundaki düşüşle beraber gözler ikinci el ve sıfır araba fiyatlarına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomideki yeni adımları açıklamış ardından ise piyasalarda son dönemlerin zirvesine ulaşan dolar, euro ve altında çark dönmüştü. Şimdilerde gerek piyasa takibi gerekse araç alım satımı yapacak vatandaşlar "Güncel ikinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel Aralık 2021 araba otomobil fiyatları güncel listesi...

Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi! Aralık ayı 2021 İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Son dönemde grafiğinde zirve rakamları gören dolar, altın, euro geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ani düşüşler yaşamıştı. Kurdaki düşüş sonrası gözler otomobil piyasasına çevrildi. Bu noktada vatandaşlar "Güncel ikinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne? İşte İşte Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel Aralık 2021 araba otomobil fiyatları listesi...

Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi! Aralık ayı 2021 İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

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Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi! Aralık ayı 2021 İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.

Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi! Aralık ayı 2021 İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, "Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.

Araba fiyatlarına döviz kuru etkisi! Aralık ayı 2021 İkinci el ve sıfır araba - otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINI YÜKSELTİYORLAR!

İkinci el araba fiyatlarının yükselmesinde 2. el otomobil ilanlarının yer aldığı e-ticaret sitelerindeki fiyatların da etkili olduğu düşünülüyor. Otomobiller için belirlenen fiyatlar birbiriyle yarışırken, bu durumun özellikle yeni yılda fiyatları iyice yukarı çekmesi bekleniyor.

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