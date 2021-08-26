Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 26.08.2021 23:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 23:23

Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Ağustos ayında gerçekleşen ÖTV indirimi düzenlemesinin ardından bilindiği üzere sıfır araba fiyatları oldukça düşmüş bu durum dolayısıyla satışlarda adeta bir patlama yaşanmıştı. Milyonların beklediği indirimle beraber araç alma düşüncesi olan vatandaşlar halen piyasanın takibini yapmaya devam ederken "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına da yanıt arıyor. İşte ÖTV indirimi ile Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel sıfır araba otomobil fiyatları ve tüm detaylar...

Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Sıfır araba fiyatları halen milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Resmi Gazete üzerinden duyurulan kararda 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildiği bildirilmişti. Bu noktada ise "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" soruları gündeme taşındı. İşte Sıfır araba fiyatları listesi ve detaylar...

Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Araçlarda uygulanan yüzde 45, 50 ve yüzde 80'lik ÖTV oranları ise korundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Uzun süreden beri beklenen yeni düzenlemeyle birlikte sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Ayrıca kullanılmış otomobil fiyatlarında da gerileme bekleniyor.

İŞTE MARKA MARKA YENİ ARAÇ FİYATLARI

Marka

Honda Civic Elegance Eco

Eski fiyat: 318.000 TL
Yeni fiyat: 265.000 TL

Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Fiat Egea Sedan 1.6 Urban

Eski fiyat: 298.000 TL

Yeni fiyat: 248.000 TL

Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Fiat Egea Cross 1.0 lt Lounge

Eski fiyat: 288.000 TL

Yeni fiyat: 240.000 TL

SON DAKİKA