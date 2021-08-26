Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların Sıfır araba fiyatları ne kadar, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Ağustos ayında gerçekleşen ÖTV indirimi düzenlemesinin ardından bilindiği üzere sıfır araba fiyatları oldukça düşmüş bu durum dolayısıyla satışlarda adeta bir patlama yaşanmıştı. Milyonların beklediği indirimle beraber araç alma düşüncesi olan vatandaşlar halen piyasanın takibini yapmaya devam ederken "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına da yanıt arıyor. İşte ÖTV indirimi ile Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel sıfır araba otomobil fiyatları ve tüm detaylar...