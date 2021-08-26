Araba - otomobil fiyatları listesi 2021: Tüm markaların Sıfır araba fiyatları ne kadar, ÖTV indirimli araçlar hangileri?

Sıfır araba fiyatları halen milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Resmi Gazete üzerinden duyurulan kararda 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildiği bildirilmişti. Bu noktada ise "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" soruları gündeme taşındı. İşte Sıfır araba fiyatları listesi ve detaylar...