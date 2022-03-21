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Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:27
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
13:20
Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...
Brezilya'nın Planaltina kentinde yaşayan dövüş antrenörü Eduardo Alves, uzun süredir ortalıkta olmayan karısını aramaya çıktığında park halindeki arabasının sallandığını fark etti. Arabanın yanına yaklaşan Alves, karısıyla evsiz bir adamı yakaladı. Alves'in dövdüğü adam, hastaneye kaldırıldı.