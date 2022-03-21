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Haberler Yaşam Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:20

Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...

Brezilya'nın Planaltina kentinde yaşayan dövüş antrenörü Eduardo Alves, uzun süredir ortalıkta olmayan karısını aramaya çıktığında park halindeki arabasının sallandığını fark etti. Arabanın yanına yaklaşan Alves, karısıyla evsiz bir adamı yakaladı. Alves'in dövdüğü adam, hastaneye kaldırıldı.

Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...

ARABASININ SALLANDIĞINI FARK ETTİ! KARISINI ÖYLE BİR ŞEKİLDE YAKALADI Kİ...

Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı.

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Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...

ARABASINI SALLANIRKEN GÖRDÜ

Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves, hemen aracına doğru koştu. Bu sırada karısını gören Alves, yanında da bir adam olduğunu fark etti.

Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...

Adamın önce karısına tecavüz ettiğini düşünen Alves, daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti.

Arabasının sallandığını fark etti! Karısını öyle bir şekilde yakaladı ki...

"BANA BİR MESAJ GELDİ"

Üzerini giydikten sonra arabadan inen ve kocasını durdurmaya çalışan kadın, evsiz adamın hastanelik olmasına engel olamadı.

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