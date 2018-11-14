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Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Giriş Tarihi: 14.11.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 21:25
Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Sosyal medyada bir adam dışarıda bulduğu hurda üzerinde uzun süre yaptığı çalışmalar sonucunda inanılmazı başardı.

Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Otomobil tasarımı meraklısı adam ilk olarak bu fotoğraftaki hali ile hurdayı satın alıyor.

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Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

İlk fotoğrafta gördüğünüz aracın son fotoğraftaki hale geldiğini inanamayacaksınız...

Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Araç adamın ilk eline ulaştığında hurda halindeydi. Ancak aracı atmak yerine yeniden yapmayı tercih etti.

Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Araca yeni tekerlekler takan adam yavaş yavaş aracın her yerini yeniledi.

Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Hiçbir masraftan kaçınmayan adam en iyi malzemeyi kullanarak hurdaya çıkan aracı milyon dolara satılabilecek bir hale getirdi.

Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

İşte içi ve dışı yenilenen aracın değişim süreci...

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