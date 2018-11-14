Arabayı hurdayken aldı... Son haline kimse inanamadı!

Sosyal medyada bir adam dışarıda bulduğu hurda üzerinde uzun süre yaptığı çalışmalar sonucunda inanılmazı başardı. Otomobil tasarımı meraklısı adam ilk olarak bu fotoğraftaki hali ile hurdayı satın alıyor. İlk fotoğrafta gördüğünüz aracın son fotoğraftaki hale geldiğini inanamayacaksınız... Araç adamın ilk eline ulaştığında hurda halindeydi. Ancak aracı atmak yerine yeniden yapmayı tercih etti. Araca yeni tekerlekler takan adam yavaş yavaş aracın her yerini yeniledi. Hiçbir masraftan kaçınmayan adam en iyi malzemeyi kullanarak hurdaya çıkan aracı milyon dolara satılabilecek bir hale getirdi. İşte içi ve dışı yenilenen aracın değişim süreci...