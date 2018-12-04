Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

Araç camlarının köşelerinde genellikle siyah noktalar vardır. Birçoğumuz bu noktaların desen olduğunu düşünmüşüzdür. Ancak gerçek böyle değil. Meğer o siyah noktalar bu işe yarıyormuş. Araç camlarının köşelerinde genellikle siyah noktalar vardır. Birçoğumuz bu noktaların desen olduğunu düşünmüşüzdür. Ancak gerçek böyle değil. Meğer o siyah noktalar bu işe yarıyormuş. Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz. Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün. Kabanlarımızdaki bu düğmeler, meğer askı olarak kullanmak içinmiş.. Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır.