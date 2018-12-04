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  • Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

camındaki o bu işe yarıyormuş

camlarının köşelerinde genellikle vardır. Birçoğumuz bu noktaların desen olduğunu düşünmüşüzdür. Ancak gerçek böyle değil. o siyah noktalar bu işe yarıyormuş.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 18:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 19:03
Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

camlarının köşelerinde genellikle vardır. Birçoğumuz bu noktaların desen olduğunu düşünmüşüzdür. Ancak gerçek böyle değil. o siyah noktalar bu işe yarıyormuş.

Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz.

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Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün.

Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş
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Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş
Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

Kabanlarımızdaki bu düğmeler, askı olarak kullanmak içinmiş..

Araç camındaki o siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş

Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır.

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