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Haberler Yaşam Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 11:21

Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...

'de bir otomobilin farlarını çalan hırsızlar araç içerisindeki kameraya yakalandı. 20 saniyede otomobilin farlarını çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...

Olay, dün saat 04:45 sıralarında , Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile sokağa gelen hırsızlar, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı.

Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...

Tamponu kırdıktan sonra farları çalan hırsızlar, otomobil içerisinde bulunan harekete duyarlı kameraya yakalandı. Toplam 20 saniye süren hırsızlık, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...

Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri gri panelvan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşırken bir sitenin güvenlik kamerasına da yakalandı.

Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...

Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Araç kamerasına böyle yakalandılar! 20 saniye sürdü...

20 saniye sürdü! Ataşehir'de far hırsızlığı araç kamerasına yansıdı | Video

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