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Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 16:35

Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!

Halis Gözpınar, internet sitesinde gördüğü firmadan araç kiraladığını sandı. Buluşma noktasına gittiğinde ise dolandırıldığını anladı. Mağdur adam, "Telefonda 'Bu sana ders olsun, bir bardak su iç' dediler" ifadelerini kullandı. İşte inanılmaz olayın ayrıntıları

Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!

Giresun Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Halis Gözpınar, geçen haftalarda aracını sattı. Ordu'dan işine gitmek için araç ihtiyacı olan Gözpınar, araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Gözpınar, karşı tarafından istediği tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi.

Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!

Gözpınar, buluşma noktasında saatlerce bekleyip araç gelmeyince dolandırıldığını anladı. Gözpınar'ı arayan dolandırıcılar, aracın kasko değeri için yaklaşık 20 bin TL daha ödemesi durumunda aracı teslim edeceklerini de söyleyip, yine para almaya çalıştılar, iddiaya göre ödeme yapılmayınca dalga geçip telefonu kapattılar.

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Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!

Olayı anlatan Halis Gözpınar, "Aracımı sattım ve yeni bir araç almak istedim. Çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle istediğim araca ulaşamadım. Bu zaman zarfında Ordu'dan Giresun'a gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet sitelerine baktım ve burada maalesef dolandırıcı bir firma ile karşılaştım. Kurumsal araç kiralama firmalarının sitesine benziyordu ve ben de böyle bir yanılgıya düştüm.

Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: "Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!" | Video

Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!

Firma ile iletişime geçtim, her şey gayet profesyoneldi. Bana IBAN numarası gönderdiler ve işim görülsün diye çok sorgulamadan ücreti ödedim. Sonrasında sözleştik ve vale bana aracı 15.00 gibi teslim edecekti.

Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!

Bir saat geçti ve gelmedi. Sonrasında beni arayarak siparişte aksaklık olduğunu söyleyerek, 'efendim kasko ve sigorta ile ilgili de 20 bin TL tutarında bir ödeme yapmanız gerekiyor' dediler. Bütçem olmadığını söyleyince 10 bin TL yapacaklarını söylediler" dedi.

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