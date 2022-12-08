Haberler
Yaşam
Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
16:35
Araç kiralamak isterken başına öyle bir şey geldi ki: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!
Halis Gözpınar, internet sitesinde gördüğü firmadan araç kiraladığını sandı. Buluşma noktasına gittiğinde ise dolandırıldığını anladı. Mağdur adam, "Telefonda 'Bu sana ders olsun, bir bardak su iç' dediler" ifadelerini kullandı. İşte inanılmaz olayın ayrıntıları