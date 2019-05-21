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Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

Günlük hayatımızda karşımıza çıkmaz diye düşündüğümüz bilgiler öyle zamanda kendini gösterir ki oldukça şaşırırız. Dünyanın en ilginç ve enteresan bilgilerini öğrenmeye hazır mısınız? Sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu, karıncaların asla uyumadığını, sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı olduğunu biliyor musunuz? Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde birbirinden ilginç bilgileri bulabilirsiniz. Araç kullananlar dikkat!

Giriş Tarihi: 21.05.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 10:30
Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hem tatil planı yapan vatandaşlar hem de Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidecek vatandaşlar araçlarını bakıma sokmak için hazırlanıyor. Peki otomobilin içerisinde bulunan ekstra kolun ne işe yaradığı konusunda bir bilginiz var mı? İşte dünyanın en ilginç bilgileri!

Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

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Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

Karıncalar uyumaz...

Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

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Araç kullananlar dikkat! Kimse farkında değil ama öyle bir işe yarıyor ki...

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