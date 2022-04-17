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Haberler Yaşam Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:45

Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt ve benzin fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri 17 Nisan Pazar günü de merak ediliyor. Özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı için indirim ya da zam olup olmadığını öğrenmek isteyenler güncel gelişmeleri takip ediyor. Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyrine göre hareketli bir grafiğe sahip olan benzin fiyatı ne kadar oldu? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar, kaç para ve litresi kaç TL? Gözler benzin fiyatlarındaki güncel verilerde!

Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe motorin, LPG ve benzin fiyatlarında indirim yaşandığı görülmüştü. Araç sahiplerinin gündeminde yer alan benzin fiyatı bu noktada önemli olurken anlık düşüş ve yükseliş rakamları takip ediliyor. Brent petrolün piyasalardaki hareketliliği doğrultusunda oluşan grafik sebebiyle "LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Benzin fiyatında son durum ne? 1litre benzin ne kadar kaç para oldu?

Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ!

Rusya Ukrayna krizi müzakerelerin yoğunlaşmasıyla geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesiyle ateşkes umutlarını artırdı.

Bununla beraber ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ve ABD'nin bu kararına Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesinin de katılacağı bildirildi. Bu durum petrolde düşüşe destek oldu. Nitekim 133 dolar ile 13,5 yılın rekorunu kıran petrol fiyatları 100 doların altına çekildi.

Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi de petrol fiyatları için baskı yaratan bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Bu endişenin altında Çin'in vaka sayıları için sert tedbir kararları yatıyor.

Ekonomistler, Rusya'ya gelecek ek yaptırım kararlarının piyasalarda petrol arzı endişesini körüklediğini belirterek, kalıcı ateşkes sağlanmadan petrol fiyatları için oynaklığın sürebileceğine dikkat çekti.

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Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARI

İşte bugünkü güncel rakamlar;

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatında son durum ne? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

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