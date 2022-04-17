Akaryakıt ve benzin fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri 17 Nisan Pazar günü de merak ediliyor. Özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı için indirim ya da zam olup olmadığını öğrenmek isteyenler güncel gelişmeleri takip ediyor. Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyrine göre hareketli bir grafiğe sahip olan benzin fiyatı ne kadar oldu? 17 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar, kaç para ve litresi kaç TL? Gözler benzin fiyatlarındaki güncel verilerde!