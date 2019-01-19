Araç sahipleri ve sürücüleri dikkat! Sakın bunları yapmayın...

Araç sahipleri ve sürücüleri trafikte veya araç dışında bilmeden çok fazla hata yapıyorlar. Bu hatalar, hem trafik güvenliği için hem de kendi can güvenlikleri için tehlike oluşturabiliyor. Araç sahipleri ve sürücüleri trafikte veya araç dışında bilmeden çok fazla hata yapıyorlar. Bu hatalar, hem trafik güvenliği için hem de kendi can güvenlikleri için tehlike oluşturabiliyor. Kimi hata ise araçlara ciddi zararlar veriyor. İşte, asla yapmamanız gereken hatalar... 1- Daha fazla yakıt tasarrufu yapmak için lastikleri fazla şişirmek Birçoğumuzun bildiği üzere internet ortamı, lastiklerini şoför kapısının çerçevesinde listelenen maksimum basınca kadar şişirerek yakıt tasarrufunu arttırdıklarını iddia eden kişilerle ile doludur. Ancak unuttukları veya söylemedikleri şeyler var! Lastiklere fazla hava basmak, kötü bir sürüş deneyimi ve durma mesafesinde artışa neden olur. Dahası, erken lastik aşınması ve süspansiyon bileşenlerin zorlanması nedeniyle onarım maliyetleriniz de artacaktır. Aracınız için önerilen lastik basıncı, sürücü kapısı çerçevesindeki bir liste üzerinde yazmaktadır ve araç ağırlığına mümkün olan en iyi yol tutuşunun hangi basınç aralığında bulacağınızı gösterir. Çok ağır bir yükleme yaptıysanız, lastiklerinizi listelenen maksimum basınca göre şişirmeniz uygun olacaktır. Ancak, yük araçtan indikten sonra lastik basıncını önerilen seviyeye düşürmelisiniz. Bunun sebebi ise istenmeyen bir durumdan sizi kurtarmak… Aşırı şişirilmiş lastiklerde normal bir yük kullanmak, yuvarlanma direncini azaltır ve bu da yakıt tüketimini biraz artırabilir. 2- Rastgele motor soğutma sıvısı kullanmak Aracınızın soğutma sistemini kendiniz temizliyorsanız veya bakım sonrası soğutma sisteminin sıvısını yeniliyorsanız, doğru soğutucu sıvısını kullanmak, aracınızın motorunun ve tüm soğutma sistemi bileşenlerinin ömrü için çok önemlidir. Aracınız için önerilen soğutma sıvısı, kullanım kılavuzunda listelenmiştir. Yanlış soğutucu kullanıyorsanız veya iki farklı soğutucu türünü karıştırırsanız, su pompası, radyatör, ısıtıcı boruları ve ısıtıcı göbeği arızasına neden olabilirsiniz. Bunun nedeni, korozyon önleyicilerin motorda ve soğutma sisteminde kullanılan belirli metallerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmalarıdır.