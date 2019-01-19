Araç sahipleri ve sürücüleri dikkat! Sakın bunları yapmayın...

Aracınız için önerilen lastik basıncı, sürücü kapısı çerçevesindeki bir liste üzerinde yazmaktadır ve araç ağırlığına mümkün olan en iyi yol tutuşunun hangi basınç aralığında bulacağınızı gösterir. Çok ağır bir yükleme yaptıysanız, lastiklerinizi listelenen maksimum basınca göre şişirmeniz uygun olacaktır. Ancak, yük araçtan indikten sonra lastik basıncını önerilen seviyeye düşürmelisiniz. Bunun sebebi ise istenmeyen bir durumdan sizi kurtarmak…