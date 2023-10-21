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Haberler Yaşam Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!
Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 10:10

Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. 1'i bebek olmak üzere 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İHA
Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Yürekleri ağza getiren kaza, Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Edinilen bilgilere göre, H.Ç., idaresindeki 03 AAL 387 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından yol kenarındaki şarampole girdi.

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Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Kazada sürücü ile birlikte Ö.K., T.K., N.K. ve bir yaşındaki İ.K., yaralandı.

Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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