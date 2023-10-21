Haberler Yaşam Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 10:10

Araç şarampole uçtu: 1’i bebek 5 yaralı var!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. 1'i bebek olmak üzere 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.