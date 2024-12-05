Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

"FARE BAYAĞI BİR BÜYÜKTÜ"

Farenin çıkartılmasının ardından aracın sorununun geçtiğini belirten Sever, "Şu an araç çalışıyor, onu çıkartana kadarmış her şey. Hava filtresi içerisine giriyormuş neredeyse, o esnada biz de çıkarttık. Buraları bayağı bir tiftiklemiş, kabloları ısırmış. Fare bayağı bir büyüktü, iri bir şeydi. Korktum yani işin gerçeği, ne yapacağımı bilemedim. O esnada yoldan geçen belediye işçisi arkadaşım sağ olsun yardımımıza koştu" dedi. Temizlik görevlisi Veysel Kök ise, fareyi çıkarmak için uzun süre uğraştıklarını belirterek, "Sabah 9 sıralarında vatandaş arabasıyla uğraşıyordu, fare girdiğini söyledi. Ben de bir dal aldım elime, çıkardık. Hava filtresinden girmiş, bayağı bir uğraştırdı. Kabloları kemirmiş, nasıl girdiyse ben de şaşırdım. İlk ben kedi mi acaba dedim ama fareymiş. Bayağı bir büyüktü; sıkışmış, bayağı bir uğraştırdı" ifadelerini kullandı.