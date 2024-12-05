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Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:15

Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

Antalya'da meydana gelen ilginç olayda bir vatandaş otomobille seyir halindeyken aracın devir kaybetmesinden ötürü motor kaputunu açınca şoka uğradı. Aracın hava filtresinde lağım faresi ile karşılaşan adamın fareyi çıkarmak için kullandığı yöntem ise gülümsetti. İşte detaylar…

İHA
Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

İlginç olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için ikametinden çıkan Erkan Sever isimli vatandaş, aracı ile bir süre süre ilerledikten sonra aniden devir kaybı ve çekişinde düşme olduğunu fark etti.

Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

Aracı uygun bir noktaya çeken Sever, aracın kaputunu açarak sorunun nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Aracın motor kısmındaki elektrik tesisatının kablolarında yıpranma olduğu fark eden Sever, hava filtresinden gelen ses ile hayatının şokunu yaşadı.

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Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

FAREYİ İŞTE BÖYLE ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Aracın hava filtresi girişinde bir lağım faresi olduğunu gören Erkan Sever, ne yapacağını bilemedi. O sırada bölgede görevli olan belediye temizlik görevlisinden yardım isteyen Sever, fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Bir değnek yardımıyla aracın hava filtresine sıkışan fareyi çıkarmaya çalışan Sever ve temizlik görevlisi o anları ve yaşadıkları hayreti cep telefonu kamerası ile kaydetti. İkilinin uzun çabaları sonucu fare sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç sahibi ve temizlik görevlisinin fareyi bulunduğu yerden çıkarma çabası sırasında "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik. Ne gıcık bir hayvansın" dediği duyuldu.

Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

"FAREYLE İKİMİZ BİR MÜCADELE ETTİK"

Hava filtresinde fareyi görünce ne yapacağını şaşırdığını ve yoldan geçen bir temizlik görevlisinden yardım istediğini belirten Erkan Sever, "Aracımla seyir halindeyken hızdan kesti. Hızdan kesince arabamı sağ tarafa çekip motor kaputunu açtım. O esnada hava filtresinin içerisine sıkışmış olan bir fareyi gördüm. Ne yapacağımı şaşırmıştım, yoldan geçen Veysel kardeşimizi çağırdım. Geldi sağ olsun yardımımıza, fareyle ikimiz bir mücadele ettik. Kabloları falan tesisatları falan bayağı bir ısırmış. Ne yapacağımızı bilemedik, sağ olsun kardeşim yardımımıza geldi olay el attı. Beraber yardımlaşarak çıkartmış olduk" dedi.

Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!

"FARE BAYAĞI BİR BÜYÜKTÜ"

Farenin çıkartılmasının ardından aracın sorununun geçtiğini belirten Sever, "Şu an araç çalışıyor, onu çıkartana kadarmış her şey. Hava filtresi içerisine giriyormuş neredeyse, o esnada biz de çıkarttık. Buraları bayağı bir tiftiklemiş, kabloları ısırmış. Fare bayağı bir büyüktü, iri bir şeydi. Korktum yani işin gerçeği, ne yapacağımı bilemedim. O esnada yoldan geçen belediye işçisi arkadaşım sağ olsun yardımımıza koştu" dedi. Temizlik görevlisi Veysel Kök ise, fareyi çıkarmak için uzun süre uğraştıklarını belirterek, "Sabah 9 sıralarında vatandaş arabasıyla uğraşıyordu, fare girdiğini söyledi. Ben de bir dal aldım elime, çıkardık. Hava filtresinden girmiş, bayağı bir uğraştırdı. Kabloları kemirmiş, nasıl girdiyse ben de şaşırdım. İlk ben kedi mi acaba dedim ama fareymiş. Bayağı bir büyüktü; sıkışmış, bayağı bir uğraştırdı" ifadelerini kullandı.

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