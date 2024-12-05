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Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
15:15
Aracın hava filtresine giren fare zor anlar yaşattı: Sürücünün çıkartma yöntemi ise yüzleri gülümsetti!
Antalya'da meydana gelen ilginç olayda bir vatandaş otomobille seyir halindeyken aracın devir kaybetmesinden ötürü motor kaputunu açınca şoka uğradı. Aracın hava filtresinde lağım faresi ile karşılaşan adamın fareyi çıkarmak için kullandığı yöntem ise gülümsetti. İşte detaylar…