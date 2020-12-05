Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

Dünya genelini etkisi altına alan corona virüsü pandemisi sebebiyle otomotiv sektöründe de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Küresel salgın sebebiyle otomotiv firmalarının fabrikalarında kısıtlı üretime devam etmesi sebebiyle yurt içindeki talebe yetişmekte güçlükler yaşanması nedeniyle sıfır kilometre otomobil fiyatlarıyla birlikte 2. el otoda değerinin üstünde artışlar yaşanmıştı. Öte yandan Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde markaların fiyatlarda indirim yapıp yapmadığı merak edilerek Aralık ayında hangi arabalarda indirim var? sorusu araştırılıyor. İşte son dakika 2020 Aralık ayı güncel sıfır kilometre otomobil fiyatları…