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Haberler Yaşam Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?
Giriş Tarihi: 05.12.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 23:15

Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

Dünya genelini etkisi altına alan corona virüsü pandemisi sebebiyle otomotiv sektöründe de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Küresel salgın sebebiyle otomotiv firmalarının fabrikalarında kısıtlı üretime devam etmesi sebebiyle yurt içindeki talebe yetişmekte güçlükler yaşanması nedeniyle sıfır kilometre otomobil fiyatlarıyla birlikte 2. el otoda değerinin üstünde artışlar yaşanmıştı. Öte yandan Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde markaların fiyatlarda indirim yapıp yapmadığı merak edilerek Aralık ayında hangi arabalarda indirim var? sorusu araştırılıyor. İşte son dakika 2020 Aralık ayı güncel sıfır kilometre otomobil fiyatları…

Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

Corona virüsü pandemisinin etkilediği otomotiv sektöründe yükselen sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarını yakından takip edenler için ülkemizde satış faaliyeti gösteren markaların en fazla satılan modellerinin Aralık 2020 güncel fiyatlarını derledik. Peki, çok satan modellerde Aralık ayında indirim var mı?

Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

İşte Fiat, Volkswagen, Renault, Ford, Toyota ve diğer markaların baz donanım 2020 Aralık ayı sıfır KM otomobil fiyatları ve diğer tüm detaylar…

2020 ARALIK AYI SIFIR KM OTOMOBİL FİYATLARI…

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Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

Türkiye'de en fazla satış oranlarına sahip Fiat, Volkswagen, Renault, Ford, Toyota ve daha pek çok markanın baz modelinin 2020 Aralık ayı sıfır KM tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şöyle;

Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

CITROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

Aralık 2020 sıfır KM otomobil fiyatları: Aralık ayında hangi arabalarda indirim var?

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 192.500 TL

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