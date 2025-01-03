Haberler
Yaşam
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:11
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak duyurulan bu veriler, emekli ve memur maaşlarındaki artışların hesaplanmasında kritik bir rol oynamasının yanı sıra özellikle maaş zamları, büyük ölçüde son 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Bu nedenle, Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve saat, milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?