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Haberler Yaşam ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:11

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak duyurulan bu veriler, emekli ve memur maaşlarındaki artışların hesaplanmasında kritik bir rol oynamasının yanı sıra özellikle maaş zamları, büyük ölçüde son 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Bu nedenle, Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve saat, milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 69 katılımcının görüşleriyle hazırladığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ekonomik çevrelerin ve vatandaşların büyük bir merakla beklediği enflasyon verileri TÜİK tarafından duyurulacak. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren 2024 yılının son enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.

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ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Yayınlanan anket doğrultusunda; geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye yükseldi.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayı için yüzde 2,47

Eylül ayı için yüzde 2,97

Ekim ayı için yüzde 2.88

Kasım ayı için yüzde 2,24

Kümülatif fark yüzde 14,57

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: Gözler emekli ve memur zammında! TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkı sonucunda yüzde 14,57 oranında bir zammı garantilemiş oldu.

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