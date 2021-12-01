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Haberler Yaşam İl il evde bakım maaşı yatan iller 2021 ödeme sorgulama ekranı! Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:32

İl il evde bakım maaşı yatan iller 2021 ödeme sorgulama ekranı! Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Her ay bakıma muhtaç bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan evde bakım maaşı – parası ödemeleri yeni ayın ilk gününde de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İl il yapılan ödemeler öncesinde "Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler ayın 15'iyle beraber genellikle hesaplara geçmeye başlıyor. Buna göre; Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İl il evde bakım maaşı yatan iller ödeme sorgulama ekranı!

Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi bugün de sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. SMS ve e-Devlet gibi yöntemlerle ödemeler sorgulanabiliyor. İşte Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar...

Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İl il evde bakım maaşı yatan iller ödeme sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İl il evde bakım maaşı yatan iller ödeme sorgulama ekranı!

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İl il evde bakım maaşı yatan iller ödeme sorgulama ekranı!

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

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