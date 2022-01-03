Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

"Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu ne zaman ve saat kaçta belli olacak?" gibi sorulara sabah saatleri itibarıyla yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; Aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak olup bu rakamla birlikte 2021 yılının Temmuz ve Aralık dönemine ait enflasyon oranı da kesinlik kazanacak. Peki, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklamaları bekleniyor!