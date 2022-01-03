Enflasyon oranı konusu 3 Ocak 2022 Pazartesi günü için en önemli konu başlıkları arasında yerini aldı. Bu kapsamda; milyonlarca kişi "Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken gözler TÜİK'ten gelecek rakamlara çevrildi. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranlarında belirleyici faktör olmasının yanı sıra 2021 yılının 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı verisi ile belli olacak. Peki; Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK'te!