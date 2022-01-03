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Haberler Yaşam Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:54

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

Enflasyon oranı konusu 3 Ocak 2022 Pazartesi günü için en önemli konu başlıkları arasında yerini aldı. Bu kapsamda; milyonlarca kişi "Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken gözler TÜİK'ten gelecek rakamlara çevrildi. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranlarında belirleyici faktör olmasının yanı sıra 2021 yılının 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı verisi ile belli olacak. Peki; Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK'te!

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

"Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu ne zaman ve saat kaçta belli olacak?" gibi sorulara sabah saatleri itibarıyla yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; Aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak olup bu rakamla birlikte 2021 yılının Temmuz ve Aralık dönemine ait enflasyon oranı da kesinlik kazanacak. Peki, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklamaları bekleniyor!

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen Aralık enflasyonu ile ilgili detaylar belli olacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TEFE TÜFE TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Aralık enflasyon oranı 3 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

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Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

TEFE TÜFE TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK’te!

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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