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Haberler Yaşam Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor
Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 11:53

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

Aralık ayı enflasyon rakamları yılın son gününde vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin ve memurun maaş zammını belirleyecek rakamlar, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak sorusuyla araştırılıyor. Pek çok gelişme üzerinde kritik etkisi olan Aralık ayı enflasyon verileri için TÜİK'in açıklama yapması bekleniyor. Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih, enflasyon beklentisi ve son TÜİK açıklamaları.

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

Aralık ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zammı ve pek çok önemli gelişmeyi etkileyecek. Bu kritik rakamlar, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak sorularıyla inceleniyor. Milyonlarca memur, emekli ve özel sektör çalışanı; Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri açıklanma tarihi…

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklamanın ardından memurlar ve emeklilerin alacakları maaş zammı belli olacak. Verilerin netleşmesi için aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih ve TÜİK ölçümlerinin tamamlanması bekleniyor.

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Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

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