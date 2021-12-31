Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verileri için TÜİK açıklaması bekleniyor

Aralık ayı enflasyon rakamları yılın son gününde vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin ve memurun maaş zammını belirleyecek rakamlar, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve belli olacak sorusuyla araştırılıyor. Pek çok gelişme üzerinde kritik etkisi olan Aralık ayı enflasyon verileri için TÜİK'in açıklama yapması bekleniyor. Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih, enflasyon beklentisi ve son TÜİK açıklamaları.