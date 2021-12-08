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Haberler Yaşam Gözler FED faiz kararında! 2021 Aralık FED faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:56

Gözler FED faiz kararında! 2021 Aralık FED faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için gözler yılın son toplantısına çevrildi. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasaların yönüne belirleyecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, son toplantısını bu ay gerçekleştirecek. Peki, Aralık ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Aralık FED faiz kararı ne zaman, toplantı ayın kaçında yapılacak? Yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda FED faiz kararı açıklaması merakla bekleniyor. ABD Merkez bankası senenin 8. Toplantısı için bir araya gelmeye hazırlanırken toplantı sonrası Jerome Powell'ın açıklaması piyasaların gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Hal böyleyken "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ayındaki kararda beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Peki, Aralık ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Aralık FED faiz kararı ne zaman, toplantı ayın kaçında yapılacak? Yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

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Aralık FED faiz kararı ne zaman, toplantı ayın kaçında yapılacak? Yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Aralık FED faiz kararı ne zaman, toplantı ayın kaçında yapılacak? Yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarındaki ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiği ancak yaz aylarında Kovid-19 vakalarındaki artışın toparlanmalarını yavaşlattığı ifade edildi.

Aralık FED faiz kararı ne zaman, toplantı ayın kaçında yapılacak? Yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Açıklamada, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, "Salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulundu." değerlendirmesine yer verildi.

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