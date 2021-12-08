Gözler FED faiz kararında! 2021 Aralık FED faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için gözler yılın son toplantısına çevrildi. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasaların yönüne belirleyecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, son toplantısını bu ay gerçekleştirecek. Peki, Aralık ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...