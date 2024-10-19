Araştırma sonuçları gıda güvenliği için uyarıyor: Bilinçsiz tüketim sağlık risklerini artırıyor

SAHTE ÜRÜNLER GÜVEN SARSIYOR

Özellikle kadınlar, gıda etiketlerini okuma ve ürün içeriklerini kontrol etme konusunda daha dikkatli davranıyor. Erkekler ise ürünün ambalajının sağlam olup olmadığına dikkat ediyor. Üniversite mezunlarının da son kullanma tarihi, içerik bilgileri ve menşe ülke gibi detaylara daha fazla önem verdikleri tespit edildi. Araştırmalar, düşük gelirli tüketicilerin genellikle fiyat odaklı ürün tercih ettiğini, yüksek gelirli ve eğitim seviyesi yüksek bireylerin ise daha çok organik ve işlenmemiş ürünlere yöneldiğini ortaya koyuyor.