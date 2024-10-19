Giriş Tarihi: 19.10.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
06:43
Araştırma sonuçları gıda güvenliği için uyarıyor: Bilinçsiz tüketim sağlık risklerini artırıyor
Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 60'ı gıda güvenliği konusunda temel bilgiye sahip değil. Araştırmalar, düşük gelirli tüketicilerin sahte ürünleri fark edemeyip, daha çok fiyat odaklı seçimler yaptığını gösteriyor. Kadınlar ise gıda ürünlerinin hijyen, etiket ve içerik bilgilerine daha fazla önem verirken, erkekler ambalajın sağlamlığına dikkat ediyor.