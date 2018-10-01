Araştırmacıları şaşırtan 200 yıllık şişe

Polonya'nın kıyılarında sürdürülen kazıda bulunan şişe şaşırttı Arkeologlar, şişelerin içinde halen bölgede satışı yapılan bir maden suyunun bulunduğunu söylerken, diğer bir şişede de bir içkinin bulunduğunu bildirdiler. Araştırmanın başkanı Tomasz Bednarz; 'Bu şişe bizim en değerli buluntumuz oldu, 200 yılldır sualtında kalmış şişelerdeki içeceklerin halen içilebilir vaziyette olduğunu da şaşkınlıkla söylemek isterim' açıklamasında bulundu. DENİZİN DİBİNDEN ÇIKAN EN İLGİNÇ 10 NESANE 1) Yunanistan'ın antik bilgisayarı 1900 yılında, Elias Stadiatos adlı bir Yunan süngerci, Yunanistan'da Antikythera adlı küçük bir adanın yakınlarında, eski çağlardan kalma bir batık keşfetti. Bu yaklaşık MÖ 87 yılında batmış bir yük gemisiydi. Bunun içinde bulunan Antikythera Düzeneği, bilinen en eski çarklı düzenek. Keşfedildiği günden bu yana bilim ve teknoloji tarihçileri için gizemini koruyor. Düzenekle ilgili en çok kabul edilen görüş, kimi gökcisimlerinin gökyüzündeki konumlarını modellemeye yarayan bir tür 'analog bilgisayar' olduğu. 2) Apollo 11'in motorları Mart 2013'te Amazon'un CEO'su Jeff Bezos tamamen çılgınca bir şey yapmaya karar verdi ve Apollo 11'in denizin altında gömülü duran motorlarını geri almanın zamanı geldiğini söyledi. Uzay gemisinin parçaları 1969'dan beri okyanusta bekliyordu. Çıkarılan motor parçaları Kansas Cosmosphere ve Uzay Merkezinde sergilenmek üzere tamir edilip onarıldı.