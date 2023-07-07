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Haberler Yaşam Arda Güler'in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:41

Arda Güler'in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın gözbebeği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler'in İspanyol devine transferi Avrupa basınında geniş yer buldu. Çok sayıda önemli medya kuruluşu genç yıldızı manşetlerine taşıdı. Avrupa basınının manşetlerini süsleyen transfer sonrası Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler (68) ve babaannesi Adiye Güler (63), torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu anlattı. Mehmet Ali Güler, Arda Güler'in Modric ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını da aktardı ve "Modric, Arda'yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak' demiş." ifadelerini kullandı.

DHA
Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin ve milli takımın gözbebeği Arda Güler, tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı. Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca genç yıldız için İspanyol devinin azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi Avrupa basınının da manşetlerini süsledi. İspanyol basını başta olmak üzere çok sayıda önemli medya kuruluşu genç yıldızı manşetlerine taşıdı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler, torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu anlattı. İşte detaylar...

Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı 18 yaşındaki Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olması Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bağlı 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan, bayramlarda ve tatil günlerinde gelip ziyaret ettiği dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler'i sevince boğdu.

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Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Torunlarının Avrupa'ya gitmesi nedeniyle kendisini daha az görecek olmanın burukluğunu yaşayan Mehmet-Adiye Güler çifti köydeki evlerine Arda Güler'in futbol sahalarındaki çocukluğundan bu zamana kadar ki fotoğraflarının yer aldığı dev tablo yaptırdılar.

Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

"ARDA ÖYLE BAŞARILI OLACAK Kİ..."

Çok sevinçli olduğunu ama bir o kadar da içinde ağlama hissi olduğunu belirten Mehmet Ali Güler, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'deyken Arda'yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim. Arda, 4-5 yaşlarında futbolun içindeydi. Ankara'da belli takımlarda top koşturdu sonra babası onu Gençlerbirliği takımına gönderdi.

Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Orada iki yıl oynayıp parladı. Oradaki hocasına 'Ben buradan Fenerbahçe'ye gideceğim oradan da 17-18 yaşında Avrupa'ya gideceğim' demiş. Hocası da gülmüş o zaman inanamamış. Ama bunları başardı.

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