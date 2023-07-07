Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin ve milli takımın gözbebeği Arda Güler, tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı. Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca genç yıldız için İspanyol devinin azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi Avrupa basınının da manşetlerini süsledi. İspanyol basını başta olmak üzere çok sayıda önemli medya kuruluşu genç yıldızı manşetlerine taşıdı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler, torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu anlattı. İşte detaylar...