Arda Güler’in dedesi perde arkasını anlattı! Dev transferde Modric detayı

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın gözbebeği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler'in İspanyol devine transferi Avrupa basınında geniş yer buldu. Çok sayıda önemli medya kuruluşu genç yıldızı manşetlerine taşıdı. Avrupa basınının manşetlerini süsleyen transfer sonrası Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler (68) ve babaannesi Adiye Güler (63), torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu anlattı. Mehmet Ali Güler, Arda Güler'in Modric ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını da aktardı ve "Modric, Arda'yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak' demiş." ifadelerini kullandı.