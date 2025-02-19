Ardahan, Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır’da okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava koşullarına yol açtı. Bu olumsuz hava şartları, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyebilir. 20 Şubat 2025 Perşembe günü okulların durumu Ardahan, Kars ve Iğdır'da ikamet eden öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki; Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi?