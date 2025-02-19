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Haberler Yaşam Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:19

Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır'da okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getiriyor. Bu olumsuz hava koşulları, özellikle kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi durumlar eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebiliyor. Ardahan, Kars ve Iğdır gibi illerde de kar yağışı ve zorlayıcı hava şartları sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü okulların durumu gündemde. Peki; Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ardahan, Kars ve Iğdır'da okul var mı yok mu?

Ardahan, Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır’da okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava koşullarına yol açtı. Bu olumsuz hava şartları, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyebilir. 20 Şubat 2025 Perşembe günü okulların durumu Ardahan, Kars ve Iğdır'da ikamet eden öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki; Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi?

Ardahan, Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır’da okul var mı yok mu?

ARDAHAN, KARS VE IĞDIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Şubat 2025 Perşembe günü Ardahan, Kars ve Iğdır'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ardahan, Kars ve Iğdır'daki okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili gelişme olursa haberimize eklenecektir.

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Ardahan, Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır’da okul var mı yok mu?

METEOROLOJİ UYARILARI

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ardahan, Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır’da okul var mı yok mu?

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ardahan, Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır’da okul var mı yok mu?
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