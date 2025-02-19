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Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
16:19
Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için gözler Valiliklere çevrildi! Ardahan, Kars ve Iğdır'da okul var mı yok mu?
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getiriyor. Bu olumsuz hava koşulları, özellikle kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi durumlar eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebiliyor. Ardahan, Kars ve Iğdır gibi illerde de kar yağışı ve zorlayıcı hava şartları sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü okulların durumu gündemde. Peki; Ardahan, Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ardahan, Kars ve Iğdır'da okul var mı yok mu?