Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 20:20

Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Ardahan'da servis minibüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Mehmet AVŞAR
Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Saat 15:00 sıralarında Ardahan'dan Çıldır'a öğrenci taşıyan Özer Kaipkarabıyık yönetimindeki rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Seydi Yıldız (65) hayatını kaybetti.

Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Kazada yaralı olarak kızıyla birlikte gidip gelen, bir anne ve diğer yaralı çocukların Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı
SON DAKİKA