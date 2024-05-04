Ardahan’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Saat 15:00 sıralarında Ardahan'dan Çıldır'a öğrenci taşıyan Özer Kaipkarabıyık yönetimindeki rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Seydi Yıldız (65) hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak kızıyla birlikte gidip gelen, bir anne ve diğer yaralı çocukların Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.