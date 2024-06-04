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Haberler Yaşam Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:47

Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Ardahan'da hortuma benzetilen yeşil sinekler görenleri şaşkına çevirdi. Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, "Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor." açıklamasını yaptı.

DHA
Ardahan’da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Ardahan'daki Çıldır Gölü çevresini istila eden yeşil sinekler, hortum görüntüsü oluşturdu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ardahan’da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Çıldır Gölü çevresinde her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinekler yine ortaya çıktı.

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Ardahan’da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

HORTUMA BENZETİLDİ!

Aracıyla Çıldır Gölü kenarından geçerken, bir araya gelip, havaya doğru hortum görüntüsü oluşturan sinekleri gören kişi, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Ardahan’da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Görüntülerde, yan yana sinek hortumlarının gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Ardahan’da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Sineklerin zararsız olduğunu söyleyen Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, "Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor. Bu doğanın, tabiatın getirmiş olduğu bir kural." dedi.

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