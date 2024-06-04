Ardahan’da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Sineklerin zararsız olduğunu söyleyen Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, "Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor. Bu doğanın, tabiatın getirmiş olduğu bir kural." dedi.