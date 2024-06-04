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Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
11:47
Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi
Ardahan'da hortuma benzetilen yeşil sinekler görenleri şaşkına çevirdi. Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, "Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor." açıklamasını yaptı.