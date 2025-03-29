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AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
13:26
AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı
Arefe günü, duaların kabul edildiğine inanılan mübarek günlerden biridir. Bu özel günde, Peygamber Efendimizin okuduğu duaları okuyarak manevi huzura ulaşmak isteyenler, en faziletli Arefe duasını araştırıyor. Peki, Arefe günü okunması tavsiye edilen dualar nelerdir? İşte, Arefe duası ve anlamı...