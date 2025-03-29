Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:26

AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı

Arefe günü, duaların kabul edildiğine inanılan mübarek günlerden biridir. Bu özel günde, Peygamber Efendimizin okuduğu duaları okuyarak manevi huzura ulaşmak isteyenler, en faziletli Arefe duasını araştırıyor. Peki, Arefe günü okunması tavsiye edilen dualar nelerdir? İşte, Arefe duası ve anlamı...

AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı

Mübarek günlerden biri olan Arefe günü, yapılan ibadetler ve edilen dualarla büyük önem taşır. Bu kıymetli günde, Peygamber Efendimizin okuduğu duaları öğrenmek ve dileklerde bulunmak isteyenler, en faziletli Arefe duasını merak ediyor. Peki, Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamberimizin Arefe gününde okuduğu dua ve faziletleri...

AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı

AREFE GÜNÜ DUASI

Arefe gününde milyonlarca Müslüman, dualar ederek namaz kılarak ibadetlerini sürdürecek. Birçok kişi bu nedenle Arefe gününde okunacak duaların neler olduğunu araştırıyor.

Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), arefe gününün faziletine binaen şu şekilde buyuruyor:

"Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı

AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

AREFE GÜNÜ DUASI 2025: Arefe günü hangi dualar okunur? İşte, Peygamber Efendimizin okuduğu dua ve anlamı

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.