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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:07
Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?
Ramazan Bayramı arefesi, 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek günde 1000 İhlas okumak, en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şerifinde de belirtildiği gibi, arefe günü 1000 İhlas okumanın manevi değeri büyüktür. "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları bağışlanır ve duaları kabul olur." buyrulmuştur. Bu nedenle, son oruçlarını tutan Müslümanlar arefe günü ve gecesi ibadetlerine bunu da dahil edecek. Peki Arefe Günü 1000 ihlas ne zaman okunur, hangi vakitte? Arefe Günü 1000 ihlas okumanın fazileti