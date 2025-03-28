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Haberler Yaşam Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:07

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?

Ramazan Bayramı arefesi, 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek günde 1000 İhlas okumak, en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şerifinde de belirtildiği gibi, arefe günü 1000 İhlas okumanın manevi değeri büyüktür. "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları bağışlanır ve duaları kabul olur." buyrulmuştur. Bu nedenle, son oruçlarını tutan Müslümanlar arefe günü ve gecesi ibadetlerine bunu da dahil edecek. Peki Arefe Günü 1000 ihlas ne zaman okunur, hangi vakitte? Arefe Günü 1000 ihlas okumanın fazileti

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?

Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın faziletleri, araştırılanlar arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan bu özel günde, yapılacak ibadetler arasında 1000 İhlas okumak da bulunuyor. Bin İhlas'ı okurken, ara vermek veya ihtiyaç halinde kısa bir mola vermek herhangi bir sakınca taşımaz. Peş peşe okunması zorunlu değildir; bir kısmı sabah, bir kısmı öğle ya da ikindi sonrası okunabilir. Peki, Peki Arefe Günü 1000 ihlas ne zaman ve nasıl okunur?

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" diye buyurmuştur.

Arefe günü bin İhlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMAKLA İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz (S.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teala'nın kıymet verdiği bir gündür."

"En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri ve sevabı: Diyanet’e göre ne zaman ve nasıl okunmalı?

İHLAS SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.