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Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:28

AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı ve bu yıl 29 gün sürecek. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Şevval ayının ilk günlerinde Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanacak. Ramazan Bayramı öncesinde ise bayram arefesi tarihi, tatil planları yapanlar ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında? Arefe günü resmi tatil mi? İşte, ayrıntılar.

AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?

Arefe günü, ibadetlerin yoğunlaştığı, bayram hazırlıklarının tamamlandığı ve manevi anlamda büyük değer taşıyan özel bir gündür. Müslümanlar için dua, ibadet ve tefekkürle geçirilmesi tavsiye edilen bu günde, bayram namazına ve sevdiklerle geçirilecek vakte hazırlık yapılır. Peki; Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, 2025 arefe günü tarihi ile ilgili detaylar.

AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 (1 Nisan dahil) sona erecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

Ancak bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi durumunda arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor ve kamu çalışanları arefe günü tüm gün izinli oluyor.

Bu seneki bayram tatili ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025

Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)

AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?