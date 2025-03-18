AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

Ancak bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi durumunda arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor ve kamu çalışanları arefe günü tüm gün izinli oluyor.

Bu seneki bayram tatili ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.