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AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
10:28
AREFE GÜNÜ 2025 TARİHİ! Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında, resmi tatil mi?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı ve bu yıl 29 gün sürecek. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Şevval ayının ilk günlerinde Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanacak. Ramazan Bayramı öncesinde ise bayram arefesi tarihi, tatil planları yapanlar ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçında? Arefe günü resmi tatil mi? İşte, ayrıntılar.