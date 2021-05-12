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Haberler Yaşam Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 12.05.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 08:50

Arefe Günü bakkallar ve , saat kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün ve kapanıyor?

12 Mayıs bugün Arefe Günü'nün gelmesi ile birlikte merak edildi. Tam kapanma süreci devam ederken; , , gibi soruların yanıtları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ikametlerine en yakın yerlerden alışverişlerini yapabilecekler. Bugün Arefe Günü olması dolayısıyla ise market çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda; Arefe Günü bakkallar ve , kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü ve kapanıyor? İşte yanıtı!

Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Arefe Günü ve sonrasında yaşanacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Sabah saatleri itibarıyla; , , saat kaçta açılıyor gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Öte yandan 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde yaşanacak olan Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesinden ötürü marketlerin bayram mesaisi araştırılıyor. Bu kapsamda; Arefe Günü bakkallar ve , kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün ve kapanıyor?

Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Market, manav ve fırın gibi iş yerleri Ramazan Bayramı'nda da açık olacak.

Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

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Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.

Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

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