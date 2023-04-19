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Haberler Yaşam Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 21:45

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor. Bayram arifesinde Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. 20 Nisan 2023 Perşembe yarın Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. İşlemleri olan kişiler soruyor: Arefe günü borsa açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Arefe günü Borsa İstanbul saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde hisse sahipleri ve yatırımcılar sorgulamalara başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 20 Nisan 2023 Perşembe yarın borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arefe Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, yarın borsa saat kaça kadar açık?

İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023…

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Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı Arefesi'nde 20 Nisan 2023 Perşembe günü aat 13:00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul da özel bankalar gibi kapalı olacak.

Buna göre 21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla borsada işlem yapılamayacak.

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

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