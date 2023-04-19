Haberler Yaşam Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 19.04.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 21:45

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor. Bayram arifesinde Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. 20 Nisan 2023 Perşembe yarın Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. İşlemleri olan kişiler soruyor: Arefe günü borsa açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…