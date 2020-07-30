Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Arefe günü hangi zikirler çekilir?

2020 Kurban Bayramı, Ramazan'daki kadar olmasa da koronavirüs gölgesinde geçecek. Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan Arefe Günü yapılacak ibadetler ile birlikte, çekilecek zikirler ve tesbihler, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün, yani Kurban Bayramı öncesi Arefe Günü hangi zikirler çekilir ve hangi dualar okunur? İşte, bugün yapılması tavsiye edilen zikirler...

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Bu başlık altında, Arefe günü çekilecek zikirler ve bugün kılınacak namazlar yer almaktadır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.