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Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:12
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatiller kapsamında yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çalışma durumu değişiklik gösterdiğinden arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu sıkça yanıt arıyor. Peki, arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte 2024 eczane çalışma saatleri kapsamında bu soruların yanıtı.