Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Kurban Bayramı arefesinde sağlık kuruluşlarına müracaat eden, medikal ürünlere ihtiyaç duyarak eczaneye ulaşması gereken vatandaşlar arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı sorusuyla inceleme yapıyor. Eczacı odalarının yaptığı açıklamalar ışığında bu sorular yanıt buldu. İşte 2024 eczane çalışma saatleri ışığında arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık sorularının yanıtı.