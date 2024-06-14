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Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:12

Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatiller kapsamında yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çalışma durumu değişiklik gösterdiğinden arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu sıkça yanıt arıyor. Peki, arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte 2024 eczane çalışma saatleri kapsamında bu soruların yanıtı.

Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Kurban Bayramı arefesinde sağlık kuruluşlarına müracaat eden, medikal ürünlere ihtiyaç duyarak eczaneye ulaşması gereken vatandaşlar arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı sorusuyla inceleme yapıyor. Eczacı odalarının yaptığı açıklamalar ışığında bu sorular yanıt buldu. İşte 2024 eczane çalışma saatleri ışığında arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık sorularının yanıtı.

Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle eczaneler arefe günü saat 09.00-13.00 saatleri arası açık olup, 13.00 sonrası sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

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Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak eczanelerin yerine nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

Arefe günü eczaneler açık mı? 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

E-Devlet ile nöbetçi eczane sorgulama ekranı için tıklayınız.

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