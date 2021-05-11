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Haberler Yaşam Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:30

oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri!

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği , 12 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. Diyanet bilgilerine göre mübarek günde oruç tutmak isteyen müminler Arefe gününde oruç tutulur mu, sevabı nedir sorusuna yanıt arıyor. Diyanet'e göre Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır. Buna göre; Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı nedir? İşte ayrıntılar…

Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girerken oruç tutulur mu merak ediliyor. Bayramdan bir önceki gün anlamına gelen arefede oruç tutmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Müslümanlar Arefe Günü oruç tutmanın faziletini ve sevabını öğrenmek isterlerken bugünde orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar…

Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri!

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan bayramından bir önceki gün olan için heyecan dorukta! Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Bu mübarek günde dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48).

Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır.

Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.

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Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri!

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE SEVABI NEDİR?

Resulullah'a (asm) oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: "O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." "Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır. Alimler Arefe günü bin ihlas-ı şerif okunmasını tavsiye etmiştir

Hadis-i şeriflere göre ihlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

AREFE GÜNÜ ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.

Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.

Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir. Ayrıca Ramazan'dan sonra tutulan oruç, Ramazan'da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan'da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).

Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri!

AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER:

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

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