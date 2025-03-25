Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 2025 resmi tatil günleri belli oldu! Ramazan bayramı arefesi ne zaman?

Ramazan Bayramı arefesine kısa bir süre kaldı. Bu günü değerlendirmek isteyen kişiler tatil mi, yarım gün mü sorularına yanıt aramaya başladı. 30 Mart Pazar günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde, kamu kurumlarının çalışma takvimi gündeme geldi. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.