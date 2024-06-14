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Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
18:48
Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Kurban kesme ibadetlerini eda edecek İslam alemi öncesinde de okumalara, dualara ve namazlara başlayacak. Arefe günü tesbihleri ve zikirleri bu noktada araştırılıyor. Konuyla ilgili sorular Diyanet İşleri Başkanlığına yöneltiliyor. Kurban Bayramı arifesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, tespih çekerken ne okunur gibi sorular gündemde. İşte, Arefe Günü tesbihleri 2024...