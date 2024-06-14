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Haberler Yaşam Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 18:48

Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Kurban kesme ibadetlerini eda edecek İslam alemi öncesinde de okumalara, dualara ve namazlara başlayacak. Arefe günü tesbihleri ve zikirleri bu noktada araştırılıyor. Konuyla ilgili sorular Diyanet İşleri Başkanlığına yöneltiliyor. Kurban Bayramı arifesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, tespih çekerken ne okunur gibi sorular gündemde. İşte, Arefe Günü tesbihleri 2024...

Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?

Arefe günü tesbihleri Diyanet ile araştırılıyor. Kurban Bayramı ibadet planlarını çıkan Müslümanlar, bu özel günlerde Allah'ın adını zikretmeye özen gösterecek. Tespih çekerken ne okuyacağını merak edenler araştırmalara hız kazandırıyor. Peki; Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler, bayramdan önce ne okunur? İşte, arefe günü tesbihi...

Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

İhlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

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Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki: ''Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.''

Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe Günü tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne okunur?

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

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