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Haberler Yaşam Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:11

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!

Arefe günü ve Ramazan Bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi günü, bayramın 1. günü ise 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. 9 gün sürecek bayram tatilinde, marketlerin açılış kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor. Bayram alışverişi yapmak isteyenler için, BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kooperatif marketlerinin çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki, Arefe günü ve bayramda bu marketler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecek? İşte marketlerin çalışma saatleri

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayramda ve arefe günü marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 2025 yılında bayram 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Marketlerin çalışma saatleri il ve ilçelere göre değişebilir. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!

29 MART AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
2025 Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Tarım ve Kooperatif Marketleri ve diğer marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı, Diyanet takvimine göre 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, marketlerin çalışma saatleri de merak ediliyor.

Geçen yıllarda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olurken, 2. ve 3. günlerinde faaliyet göstermişti. Bu yılın kesin çalışma saatleri içinse, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden kesin bilgi alınabilir.

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ TARİHLERİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!