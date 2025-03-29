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Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
09:11
Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı ve Arefe günü 2025 BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri!
Arefe günü ve Ramazan Bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi günü, bayramın 1. günü ise 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. 9 gün sürecek bayram tatilinde, marketlerin açılış kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor. Bayram alışverişi yapmak isteyenler için, BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kooperatif marketlerinin çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki, Arefe günü ve bayramda bu marketler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecek? İşte marketlerin çalışma saatleri